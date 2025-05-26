Следователи возбудили уголовное дело о смертельном случае на брянской птицефабрике. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку несчастного случая со смертельным исходом на птицефабрике «Куриное царство» в Почепском районе. 2 мая 2025 года водитель погрузчика наехал на оператора предприятия. Женщина от полученных травм умерла. Организация же своевременно не сообщила о несчастном случае в надзорное ведомство.

Прокурор инициировал привлечение руководителя службы охраны труда акционерного общества к административной ответственности. Также ведомство контролирует расследования уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.