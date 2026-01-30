Следователи возбудили уголовное дело по факту террористического акта в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух солдат ВСУ, совершивших террористический акт в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ,

Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело об акте терроризма. В преступлении подозревают двух операторов беспилотных летательных аппаратов 143 отдельной мотострелковой бригады.

Следствие установило, что 2 ноября 2025 года подозреваемые с территории Черниговской области Украины запустили БПЛА и осуществили с него сброс боеприпаса на село Круча Климовского района Брянской области. При взрыве ранения получили два мирных жителя.

Правоохранители устанавливают местонахождение фигурантов уголовного дела.