Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту террористического акта в Брянской области

2026, 30 января 08:27
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух солдат ВСУ, совершивших террористический акт в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ, 

Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело об акте терроризма. В преступлении подозревают двух операторов беспилотных летательных аппаратов 143 отдельной мотострелковой бригады.

Следствие установило, что 2 ноября 2025 года подозреваемые с территории Черниговской области Украины запустили БПЛА и осуществили с него сброс боеприпаса на село Круча Климовского района Брянской области. При взрыве ранения получили два мирных жителя.

Правоохранители устанавливают местонахождение фигурантов уголовного дела.

