Следователи выясняют обстоятельства трагедии с двумя детьми на реке в Брянске

2026, 20 января 18:31

Следователи выясняют обстоятельства трагедии с двумя детьми на реке в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Днём 20 января на реке Десна в районе микрорайона Московский Бежицкого района города Брянска под лёд провалились двое детей. По данному факту следователи Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте происшествия проходят поисково-спасательные работы, а также следственные и процессуальные действия.

Ход расследования контролирует руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев.