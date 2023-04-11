Следователи выясняют причины гибели двух мужчин в Новозыбкове

Следователи выясняют причины смерти двух мужчин, тела которых обнаружили при пожаре в доме в Новозыбкове.

10 апреля 2023 года при тушении пожара в жилом доме на улице Коммунистической в городе Новозыбкове спасатели обнаружили тела двоих мужчин, 42 лет и 44 лет. Региональный следственный комитет проводит процессуальную проверку.

Видимых признаков криминальной смерти правоохранители не выявили. Они выясняют причины возгорания и смерти мужчин с помощью экспертиз.