Служебная собака в Брянске нашла тайник с оружием

Служебная собака Найда нашла в частном доме в Брянске тайник с оружием и боеприпасами. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Следственно-оперативная группа полиции проверяла частное домовладение в Бежицком районе Брянска. Дом осматривала и кинолог отдельного батальона патрульно-постовой службы Ирина Митракович вместе со служебной собакой Найдой. Овчарка указала на источник подозрительного запаха в одной из комнат. Между диваном и стеной полицейские обнаружили пакет. Внутри были обрез гладкоствольного ружья, порох, гильзы и приспособление для изготовления патронов.

Возбуждены уголовные дела.