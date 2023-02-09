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Сотрудницу брянского пункта выдачи обвиняют в мошенничестве

2023, 09 февраля 16:38 Происшествия
Сотрудницу брянского пункта выдачи обвиняют в мошенничестве
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Сотрудницу пункта выдачи  заказов в Погаре обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Погарского района рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летней жительницы Погара.

По версии следствия,  женщина работала в пункте выдачи заказов маркетплейса. Она забирала товары, которые возвращали покупатели.  На склад продавца женщина отдавала свои личные, бывшие в употреблении вещи.За пол года она похитила имущество на восемь тысяч рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Погарский районный суд. Предприимчивому менеджеру грозит до пяти лет тюрьмы.

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