Сотрудницу брянского пункта выдачи обвиняют в мошенничестве
Сотрудницу пункта выдачи заказов в Погаре обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Погарского района рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летней жительницы Погара.
По версии следствия, женщина работала в пункте выдачи заказов маркетплейса. Она забирала товары, которые возвращали покупатели. На склад продавца женщина отдавала свои личные, бывшие в употреблении вещи.За пол года она похитила имущество на восемь тысяч рублей.
Уголовное дело по существу рассмотрит Погарский районный суд. Предприимчивому менеджеру грозит до пяти лет тюрьмы.
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