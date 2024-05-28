Сотрудник брянской фирмы получил условный срок за заключение контрактов за деньги

Замглавного инженера брянской фирмы получил условный срок за заключение контрактов за деньги. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушал 43-летний бывший замглавного инженера коммерческой организации.

С февраля 2018 года по сентябрь 2023 года фигурант получил от представителей трёх юридических лиц 1 млн 153 тысячи рублей за организацию закупки и заключение контрактов без торгов.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.