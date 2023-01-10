Сотрудника трубчевского интерната подозревают в хищении денег у инвалида
Сотрудника трубчевского психоневрологического интерната подозревают в хищении денег у 19-летнего инвалида.
В Трубчевске после прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о хищении денег у пациента психоневрологического интерната в деревне Кветунь. Правоохранители выяснили, что в мае 2022 года со счета в банке 19-летнего недееспособного инвалида 1 группы пропали 1,6 млн рублей. В хищении подозревают работника интерната.
Возбуждено уголовное дело по статье присвоение вверенного имущества в особо крупном размере. Ход расследования контролирует прокуратура.
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