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Образование

Почти 80% брянских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче

2026, 23 июля 18:00
Почти 80% брянских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче
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Почти 80% выпускников Брянской области улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

8 и 9 июля в Брянской области прошла пересдача Единых государственных экзаменов. Выпускники воспользовались возможностью улучшить свой результат по одному предмету. В дополнительные дни ЕГЭ сдавали 843 человека. Экзамены прошли в 12 пунктах. Самыми популярными предметами стали русский язык, обществознание, информатика и химия. 

79,6% выпускников удалось улучшить предыдущий результат. 78 ребят набрали от 80 до 99 баллов. 5,5% участников результаты остались без изменений, а 14,9% – ухудшились. Большинство из них ранее не превысили минимальный порог при сдаче экзамена.

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