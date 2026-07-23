Почти 80% брянских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче

2026, 23 июля 18:00

Почти 80% выпускников Брянской области улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

8 и 9 июля в Брянской области прошла пересдача Единых государственных экзаменов. Выпускники воспользовались возможностью улучшить свой результат по одному предмету. В дополнительные дни ЕГЭ сдавали 843 человека. Экзамены прошли в 12 пунктах. Самыми популярными предметами стали русский язык, обществознание, информатика и химия.

79,6% выпускников удалось улучшить предыдущий результат. 78 ребят набрали от 80 до 99 баллов. 5,5% участников результаты остались без изменений, а 14,9% – ухудшились. Большинство из них ранее не превысили минимальный порог при сдаче экзамена.