Сергей Горелов: досрочное голосование – это безопасность граждан

2026, 11 сентября 16:26

Сегодня в Брянской области, как одном из регионов, определенных Центральной избирательной комиссией, где будет проходить досрочное голосование, открылись двери участковых избирательных комиссий. Одним из первых в нескольких УИКах побывал лидер регионального отделения партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Сергей Горелов.

— Посетил участковые комиссии. Пообщался с членами комиссий, председателями, — отметил Сергей Горелов, — везде порядок, созданы необходимые условия для голосования. С самого утра наши земляки уже шли выразить своё волеизъявление.

Безопасность избирателей обеспечивают сотрудники внутренних дел. Для нашего приграничного региона, где практически каждый день гремят взрывы и поступают сообщения о трагедиях, очень важно, чтобы выборы прошли в установленном законе порядке, без происшествий и провокаций. Это в очередной раз продемонстрирует сплочённость нашего общества, продемонстрирует волю и решимость наших людей сделать правильный выбор во имя будущего своих родных, близких, во имя нашей России и родной Брянщины, — подчеркнул лидер «Новых людей» на Брянщине Сергей Горелов.

Фото: Григорий Кожурин