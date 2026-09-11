Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Политика

Сергей Горелов: досрочное голосование – это безопасность граждан

2026, 11 сентября 16:26
Сергей Горелов: досрочное голосование – это безопасность граждан
Источник фото

Сегодня в Брянской области, как одном из регионов, определенных Центральной избирательной комиссией, где будет проходить досрочное голосование, открылись двери участковых избирательных комиссий. Одним из первых в нескольких УИКах побывал лидер регионального отделения партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Сергей Горелов.

— Посетил участковые комиссии. Пообщался с членами комиссий, председателями, — отметил Сергей Горелов, — везде порядок, созданы необходимые условия для голосования. С самого утра наши земляки уже шли выразить своё волеизъявление.

Безопасность избирателей обеспечивают сотрудники внутренних дел. Для нашего приграничного региона, где практически каждый день гремят взрывы и поступают сообщения о трагедиях, очень важно, чтобы выборы прошли в установленном законе порядке, без происшествий и провокаций. Это в очередной раз продемонстрирует сплочённость нашего общества, продемонстрирует волю и решимость наших людей сделать правильный выбор во имя будущего своих родных, близких, во имя нашей России и родной Брянщины, — подчеркнул лидер «Новых людей» на Брянщине Сергей Горелов.

 

Фото: Григорий Кожурин

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский завод «ЛДС» вышел на высший уровень производства
11 сентября 17:51
Брянский завод «ЛДС» вышел на высший уровень производства
Брянские студенты заняли весь пьедестал почёта на всероссийских соревнованиях
11 сентября 16:37
Брянские студенты заняли весь пьедестал почёта на всероссийских соревнованиях
Досрочное голосование в Брянской области
11 сентября 15:10
Досрочное голосование в Брянской области

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16454) брянск (7221) ДТП (2866) ГИБДД (2431) прокуратура (2187) уголовное дело (2134) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1725) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1147)