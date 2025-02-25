Спасатели эвакуировали трёх человек из горящей многоэтажки в Новозыбкове

Спасатели эвакуировали трёх человек из горящей многоэтажки на Красной площади в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 25 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. На Красной площади в многоэтажном доме загорелась квартира.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали трёх жильцов.

Пожарные оперативно потушили огонь. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят эксперты.