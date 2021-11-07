Спасатели сняли кошку с дерева в Локте

Животное вызволили с помощью автолестницы.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 41 по охране Локтя Брянского пожарно-спасательного центра вызволили кошку, взобравшуюся на высокое дерево.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в конце октября в центр поступило сообщение о кошке, которая жалобными криками привлекла внимание неравнодушных жителей Локтя. Самостоятельно помочь животному они не смогли и обратились в МЧС.

«В момент вызова не было серьезных происшествий, таких как пожары или ДТП, поэтому спасатели оперативно отреагировали на сообщение и приехали на помощь», – рассказали в ведомстве.

Оценив обстановку, спасатели Иван Жигулев и Дмитрий Михеев воспользовались специальной автолестницей и благополучно вернули кошку на землю.