Спасатели сняли кошку с дерева в Локте
Животное вызволили с помощью автолестницы.
Сотрудники пожарно-спасательной части № 41 по охране Локтя Брянского пожарно-спасательного центра вызволили кошку, взобравшуюся на высокое дерево.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в конце октября в центр поступило сообщение о кошке, которая жалобными криками привлекла внимание неравнодушных жителей Локтя. Самостоятельно помочь животному они не смогли и обратились в МЧС.
«В момент вызова не было серьезных происшествий, таких как пожары или ДТП, поэтому спасатели оперативно отреагировали на сообщение и приехали на помощь», – рассказали в ведомстве.
Оценив обстановку, спасатели Иван Жигулев и Дмитрий Михеев воспользовались специальной автолестницей и благополучно вернули кошку на землю.
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