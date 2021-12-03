Стали известны новые подробности аварии с четырьмя погибшими под Унечей

Аварию спровоцировал 60-летний водитель фуры, ехавший с пассажиркой.

В ГИБДД Брянской области сообщили новые подробности массовой аварии в Унечском районе, в результате которой погибли четыре человека, еще один оказался в больнице в тяжелом состоянии.

2 ноября около 14.10 на 116-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь 60-летний водитель Iveco с полуприцепом, ехавший с 59-летней пассажиркой, не справился с управлением.

Фуру занесло и отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Hyundai под управлением 32-летнего водителя, «ГАЗ-27510» под управлением 38-летнего водителя и «ВАЗ-21099» под управлением 38-летнего водителя.

Водитель фуры и его пассажирка, водитель «ГАЗели» и водитель «ВАЗа» погибли на месте.

Выжить удалось 41-летнему пассажиру «ВАЗа». Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной головы и лба и травматическим шоком.