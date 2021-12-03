Трое водителей и один пассажир погибли в массовой аварии в Унечском районе

Еще одного пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Брянской ГИБДД сообщили подробности массовой смертельной аварии, которая произошла 2 декабря около 14.00 на 116-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Унечском районе.

Водитель Iveco с полуприцепом, двигаясь в сторону Новозыбкова, не справился с управлением. Большегруз занесло, отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗ-27510», «ВАЗ-21099» и Hyundai.

Водитель и пассажир фуры, водитель грузовой «ГАЗели» и водитель «ВАЗа» погибли на месте. Пассажира «ВАЗа» доставили в Почепскую районную больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. Проверку по факту второго за двое суток смертельного ДТП в Унечском районе проводит прокуратура.