Столб остановил гонщика в Фокинском районе Брянска

Авария произошла в районе Больничного городка.

В Фокинском районе Брянска легковая машина протаранила электроопору.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло в районе больничного городка, по дороге к карьерам. Автор видео утверждает, что водитель превысил скорость и не справился с управлением.

В результате столкновения с препятствием машина получила серьезные кузовные повреждения.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.