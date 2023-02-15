Сторожа брянской фермы подозревают в краже коровы

Стражи порядка подозревают сторожа сельхозпредприятия в хищении коровы и её продаже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

53-летний руководитель фермы обратился в полицию с заявлением о краже. С сельскохозяйственного предприятия в Суражском районе пропала корова.

Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастен 43-летний охранником фермы. Подозреваемый дал признательные показания. За три тысячи рублей и бутылку самогона он вывел корову с территории и помог погрузить её в автомобиль.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.