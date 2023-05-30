Стражи порядка изъяли наркотики у 18-летнего брянца
Почти полкилограмма наркотиков изъяли полицейские у 18-летнего брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали в Фокинском районе 18-летнего жителя областного центра. Его подозревали в сбыте запрещенных веществ.
У молодого человека правоохранители изъяли пакет с порошком. А в мобильном телефоне они нашли фотографии тайника-«закладки». По указанным координатам стражи правопорядка обнаружили еще один сверток. Эксперты подтвердили, что изъятым веществом являются соли общим весом 475 граммов.
Возбуждены уголовные дела. Мужчина находится под стражей.
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