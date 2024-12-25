Студент получил условный срок за хищение 400 тысяч рублей у брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 19-летний студент первого курса университета.

В марте 2024 года юноша через сайт объявлений нашёл предложение о работе. Он должен был забирать наличные и переводить на указанные счета.

Студент приехал к пожилой жительнице Советского района Брянска. Предварительно ей позвонили мошенники. Злоумышленники сообщили, что её внучка стала виновницей ДТП и потребовали 400 тысяч рублей для освобождения от уголовной ответственности.

Пенсионерка передала студенту деньги. Он оставил 1% себе, а остальные перевел сообщникам.

Фигурант смог вернуть женщине 50 тысяч рублей. Суд приговорил его к условному лишению свободы,а также взыскал 350 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило.