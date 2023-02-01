Суд Клинцов отправил иностранца в колонию за торговлю контрафактом и взятку

К четырём годам колонии приговорил суд Клинцов иностранца за торговлю контрафактными сигаретами и взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Клинцов рассмотрел уголовное дело о сбыте немаркированных табачных изделий и взятке начальнику полиции. На скамье подсудимых оказался 52-летний иностранец.

С августа 2020 по июль 2022 года мужчина незаконно покупал, а затем перепродавал в торговых точках города Клинцы сигареты без акцизных марок. Всего он реализовал более 4,8 тысяч пачек сумму более 144 тысяч рублей.

После задержания фигурант решил подкупить полицейских. В салоне служебной машины он передал начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 105 тысяч рублей. За это он просил не привлекать к уголовной ответственности и вернуть товар. Страж порядка от денег отказался.

Суд приговорил виновного к 4 годам колонии и 400 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.