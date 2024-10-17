Суд Клинцов рассмотрит дело о причинении смертельных травм женщине

Перед судом предстанет житель Клинцов, обвиняемый в причинении смертельных травм пожилой женщине. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. В преступлении обвиняют 43-летнего мужчину.

По версии следствия, днём 30 июля 2024 года мужчина распивал алкоголь в доме 78-летней жительницы Клинцов. Застолье закончилось конфликтом. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку ножом. Также он похитил принадлежащее ей имущество стоимостью более 11 тысяч рублей.

От полученных травм женщина умерла в больнице через несколько дней.