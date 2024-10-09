Суд лишил брянца автомобиля за нетрезвое вождение

Суд лишил брянца автомобиля и отправил на работу за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянении. Приговор выслушал 39-летний житель Стародубского района.

25 июня мужчину за рулём автомобиля «ВАЗ» остановили сотрудники ДПС на дороге Погар-Стародуб-Десятуха Стародубского района. Он был нетрезв. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, а также конфисковал его автомобиль в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.