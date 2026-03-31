Суд ограничил свободу жительнице Новозыбковского района за покупку диплома

2026, 31 марта 13:35
Суд ограничил свободу жительнице Новозыбковского района за покупку диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покупке и использовании поддельного официального документа. Приговор выслушала 42-летняя жительница Новозыбковского района. 

В апреле 2024 года женщина купила поддельный диплом о высшем образовании московского университета по специальности «Ветеринарный врач». На основании фиктивного документа она получила свидетельство о регистрации в качестве специалиста в области ветеринарии с правом оказания услуг.

Суд приговорил виновную к шести месяцам ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.

