Суд ограничил свободу жителю брянского села за причинение смерти по неосторожности

Суд ограничил свободу 18-летнего жителю брянского села за причинение смерти по неосторожности при валке деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель села Перелазы.

Вечером 10 ноября 2023 года в молодой человек при валке дерева не убедился в безопасности осуществления работ для окружающих. В зоне падения березы оказался 75-летний житель села. Мужчина получил смертельные травмы.

Суд ограничил свободу юноше на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.