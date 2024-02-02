Суд ограничил свободу жителю брянского села за причинение смерти по неосторожности
Суд ограничил свободу 18-летнего жителю брянского села за причинение смерти по неосторожности при валке деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель села Перелазы.
Вечером 10 ноября 2023 года в молодой человек при валке дерева не убедился в безопасности осуществления работ для окружающих. В зоне падения березы оказался 75-летний житель села. Мужчина получил смертельные травмы.
Суд ограничил свободу юноше на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.
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