Суд оштрафовал брянца на два миллиона рублей за взятку судебному приставу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Бежицкий районный суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина.

С октября по ноябрь 2022 года обвиняемый передал сотрудники службы судебных приставов 230 тысяч рублей. За это он просил прекратить исполнительное производство.

Суд приговорил виновного к штрафу в 2 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.