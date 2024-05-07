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Суд оштрафовал брянца за поддельные водительские права

2024, 07 мая 11:41 Происшествия
Суд оштрафовал брянца за поддельные водительские права
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Суд оштрафовал жителя Почепского района за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о использование поддельного официального документа. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Почепского района. 

В декабре 2022 года мужчина в Москве купил за 46 тысяч рублей водительское удостоверение на свое имя. 3 января 2024 года в Почепе возле дома № 21 по улице Суконно-Фабричной фигурната за рулём Ford Focus остановили инспекторы ДПС. Стражам порядка мужчина предъявил поддельный документ. 

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