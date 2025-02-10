Суд оштрафовал брянца за сокрытия денег от налоговой

Суд оштрафовал брянца за сокрытия свыше 3,7 млн рублей от налоговой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о сокрытие денег от налоговой. Приговор выслушал 59-летний директор коммерческой организации, занимающейся производством пиломатериалов.

С октября 2023 года по май 2024 года фигурант скрывал деньги предприятия, за счёт которых должна быть взыскана налоговая недоимка на сумму свыше 7,8 млн рублей. Он рассчитывался с кредиторами без зачисления денег на счёт предприятия. От налогообложения он скрыл свыше 3,7 млн рублей.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.