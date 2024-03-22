Суд оштрафовал брянского подрядчика за нарушение срока контракта

Суд оштрафовал брянского подрядчика на 800 тысяч рублей за нарушение срока контракта при ремонте школы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Красногорского района выявили нарушение законодательства при реализации госпрограммы «Развитие образования и науки Брянской области». Так, руководство Красногорской школы №1 заключило контракт с подрядчиком на капитальный ремонт здания. Обновить учебное заведение строители должны были до 1 декабря 2023 года, но с задачей не справились. Школьники были вынуждены учиться во вторую смену из-за этого.

Генерального директора подрядной организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 822 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.