Суд оштрафовал брянского предпринимателя за подкуп

Суд оштрафовал брянского предпринимателя на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брасовского района рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушал 40-летний генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей.

С июня 2017 года по сентябрь 2019 года в посёлке Локоть предприниматель передал более 155 тысяч рублей заместителю главного инженера местного предприятия за заключение контрактов без проведения конкурентной процедуры.

Суд приговорил виновного к 500 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.