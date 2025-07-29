Суд оштрафовал жительницу Брянска за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Суд оштрафовал жительницу Брянска на 105 тысяч рублей за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело мошенничество при получении выплат. Приговор выслушала 40-летняя жительница Брянска.

С 2011 года по 2024 год женщина представляла в отделение пенсионного фонда ложные сведения о проживании в зоне радиационного загрязнения в селе Грязивец вместе с малолетними детьми. Она незаконно получила более 640 тысяч рублей в качестве социальных выплат.

Суд оштрафовал виновную на 105 тысяч рублей и обязал возместить ущерб. Приговор в законную силу не вступил.