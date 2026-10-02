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Криминал

Суд оштрафовал жительницу Погарского района за кражу телефона

2026, 02 октября 08:29
Суд оштрафовал жительницу Погарского района за кражу телефона
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Суд оштрафовал жительницу Погарского района за кражу телефона у приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже. На скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница Погарского района.

В июле 2026 фигуранта распивала алкогольные напитки в гостях у приятеля в селе Юдиново. Женщина незаметно забрала мобильный телефон знакомого. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей. Полицейские обнаружили украденный аппарат в квартире обвиняемой.

Суд оштрафовал фигурантку на 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. 

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