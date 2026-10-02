Суд оштрафовал жительницу Погарского района за кражу телефона у приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже. На скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница Погарского района.
В июле 2026 фигуранта распивала алкогольные напитки в гостях у приятеля в селе Юдиново. Женщина незаметно забрала мобильный телефон знакомого. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей. Полицейские обнаружили украденный аппарат в квартире обвиняемой.
Суд оштрафовал фигурантку на 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.