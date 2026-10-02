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Криминал

Инспекторы ГИБДД изъяли фальшивые права у молодого брянца

2026, 02 октября 11:15
Инспекторы ГИБДД изъяли фальшивые права у молодого брянца
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Инспекторы ГИБДД изъяли у молодого брянца водительские права, купленные в интернете. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Минувшей ночью в Бежицком районе Брянска наряд дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2113». 23-летний уроженец Навлинского района предъявил инспекторам водительское удостоверение. Документ вызвал у стражей правопорядка сомнения в подлинности. Проверка по базам показала, что серия и номер прав зарегистрированы на другого человека. Водитель признался, что заказал водительское удостоверение на тематическом сайте в интернете.

Возбуждено уголовное дело.

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