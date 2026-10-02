Брянский губернатор встретился с послом России в Республике Беларусь

2026, 02 октября 10:09

Брянский губернатор в Минске встретился с послом России в Республике Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Минске губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Они обсудили итоги выборов, развитие промышленного и туристического потенциала региона. Борис Грызлов отметил мужество жителей Брянщины, которые приняли участие в голосовании, несмотря на атаки.

«У российского и белорусского народов одна историческая судьба, общий культурный код. Важно сохранять и наращивать связи по всем направлениям, это касается и молодежной политики. Молодые люди двух братских стран должны знать нашу историю», — отметил Егор Ковальчук.

Также на встрече обсудили возможность открыть в белорусской Хатыни стенд брянской Хацуни, чтобы рассказывать о злодеяниях фашистов.