Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Брянский губернатор встретился с послом России в Республике Беларусь

2026, 02 октября 10:09
Брянский губернатор встретился с послом России в Республике Беларусь
Источник фото

Брянский губернатор в Минске встретился с послом России в Республике Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Минске губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Они обсудили итоги выборов, развитие промышленного и туристического потенциала региона. Борис Грызлов отметил мужество жителей Брянщины, которые приняли участие в голосовании, несмотря на атаки. 

«У российского и белорусского народов одна историческая судьба, общий культурный код. Важно сохранять и наращивать связи по всем направлениям, это касается и молодежной политики. Молодые люди двух братских стран должны знать нашу историю», — отметил Егор Ковальчук.

Также на встрече обсудили возможность открыть в белорусской Хатыни стенд брянской Хацуни, чтобы рассказывать о злодеяниях фашистов.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Инспекторы ГИБДД изъяли фальшивые права у молодого брянца
02 октября 11:15
Инспекторы ГИБДД изъяли фальшивые права у молодого брянца
Молодые исполнители представят Брянщину на фестивале в Белоруссии
02 октября 10:40
Молодые исполнители представят Брянщину на фестивале в Белоруссии
Два человека ранены при нападении дронов в Брянской области
02 октября 09:24
Два человека ранены при нападении дронов в Брянской области

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16693) брянск (7251) ДТП (2885) ГИБДД (2453) прокуратура (2200) уголовное дело (2145) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1737) мчс (1584) коронавирус (1272) дороги (1161)