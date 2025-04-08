Суд отправил брянца на год в колонию за нападение на прохожего

Суд отправил брянца на год в колонию за нападение с битой на прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 28-летний житель Брянского района.

23 апреля 2023 года в районе кладбища у посёлка Ивановка фигурант вступил в конфликт с 35-летним прохожим. Он ударил незнакомца палкой по голове. Затем участники переместились в район развлекательного комплекса «Раздолье». Там обвиняемый не менее четырёх раз ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове. Пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил виновного году в колонии общего режима и взыскал 350 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Решение не вступило в законную силу.