Суд отправил брянца на год в колонию за нападение на прохожего

Суд отправил брянца на год в колонию за нападение с битой на прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 28-летний житель Брянского района.
23 апреля 2023 года в районе кладбища у посёлка Ивановка фигурант вступил в конфликт с 35-летним прохожим. Он ударил незнакомца палкой по голове. Затем участники переместились в район развлекательного комплекса «Раздолье». Там обвиняемый не менее четырёх раз ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове. Пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму.
Суд приговорил виновного году в колонии общего режима и взыскал 350 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Решение не вступило в законную силу.
02.04.2025 11:45
По «золотому кольцу»
О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые
02.04.2025 11:44
Накануне посевной
1500 тонн минеральных удобрений получат бесплатно смоленские аграрии от ПАО «Дорогобуж». Хорошей новостью с сельхозпроизводителями поделился губернатор Василий Анохин, который провёл в Москве рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов. Известно, что большую часть удобрений
02.04.2025 11:43
К полёту готов!
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске. Вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Василий Анохин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как отметил губернатор, для запуска такого производства в регионе есть всё необходимое: компетенции, материально-техническая база, а также действующие компании по изготовлению деталей и частей аппаратов. «Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию,
02.04.2025 11:41
Сохраним и отстроим
Регион получит федеральную поддержку на реализацию ряда проектов. Совет Федерации единогласно одобрил все предложенные правительством региона проекты по развитию здравоохранения, транспортной, спортивной инфраструктуры и сохранению культурного наследия на Смоленщине. «Это главный итог «Часа субъекта РФ» на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента», – подчеркнул губернатор Василий Анохин. Напомним,