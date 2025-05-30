Суд отправил брянца на работу за вождение в пьяном виде

Суд отправил брянца на работу и лишил машины за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 40-летний житель Унечского района.

24 ноября прошлого года в Сураже мужчину за рулём автомобиля, оформленного на его супруг, остановили сотрудники ДПС. Водитель оказался нетрезв, что подтвердило освидетельствование. Ранее фигурант уже привлекался к администратвиной отвественности за аналогичное правонарушения.

Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения. Автомобиль Volkswagen Polo конфискован и обращен в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.