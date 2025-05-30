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Суд отправил брянца на работу за вождение в пьяном виде

2025, 30 мая 16:25 Происшествия
Суд отправил брянца на работу за вождение в пьяном виде
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Суд отправил брянца на работу и лишил машины за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 40-летний житель Унечского района. 

24 ноября прошлого года в Сураже мужчину за рулём автомобиля, оформленного на его супруг, остановили сотрудники ДПС. Водитель оказался нетрезв, что подтвердило  освидетельствование. Ранее фигурант уже привлекался к администратвиной отвественности за аналогичное правонарушения. 

Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения. Автомобиль Volkswagen Polo конфискован и обращен в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

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