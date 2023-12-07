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Суд отправил брянца в колонию за попытку сбыть кило наркотиков

2023, 07 декабря 11:33 Происшествия
Суд отправил брянца в колонию за попытку сбыть кило наркотиков
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Суд отправил брянца в колонию на 10 лет за попытку сбыть более килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело по покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался  40-летний мужчина. 

Суд установил, что в начале 2023 года обвиняемый разместил в тайниках в Брянске  наркотические средства — PVP и мефедрон –  массой более одного килограмма. Запрещенные вещества для сбыта он получил от соучастников. 

28 апреля мужчину задержали полицейские. Наркотики правоохранители изъяли из  незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

 

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