Суд отправил брянца в колонию за попытку сбыть кило наркотиков
Суд отправил брянца в колонию на 10 лет за попытку сбыть более килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело по покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 40-летний мужчина.
Суд установил, что в начале 2023 года обвиняемый разместил в тайниках в Брянске наркотические средства — PVP и мефедрон – массой более одного килограмма. Запрещенные вещества для сбыта он получил от соучастников.
28 апреля мужчину задержали полицейские. Наркотики правоохранители изъяли из незаконного оборота.
Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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