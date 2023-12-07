Суд отправил брянца в колонию за попытку сбыть кило наркотиков

Суд отправил брянца в колонию на 10 лет за попытку сбыть более килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело по покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 40-летний мужчина.

Суд установил, что в начале 2023 года обвиняемый разместил в тайниках в Брянске наркотические средства — PVP и мефедрон – массой более одного килограмма. Запрещенные вещества для сбыта он получил от соучастников.

28 апреля мужчину задержали полицейские. Наркотики правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.