Суд отправил брянца в колонию за серию краж из магазинов Карачева

2026, 06 сентября 15:46

Суд отправил брянца в колонию за серию краж из магазинов Карачева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о серии краж. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Карачевского района.

С апреля по май 2026 года подсудимый совершил шесть краж продуктов и алкоголя, из магазинов города Карачева. Ущерб составил 37 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре 2025 года фигурант похитил мобильный телефон, оставленный без присмотра на скамейке в парке.

Суд приговорил виновного к девяти месяцам в колонии-поселении.