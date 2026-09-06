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Суд отправил брянца в колонию за серию краж из магазинов Карачева

2026, 06 сентября 15:46
Суд отправил брянца в колонию за серию краж из магазинов Карачева
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Суд отправил брянца в колонию за серию краж из магазинов Карачева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о серии краж. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Карачевского района.

С апреля по май 2026 года подсудимый совершил шесть краж продуктов и алкоголя, из магазинов города Карачева. Ущерб составил 37 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре 2025 года фигурант похитил мобильный телефон, оставленный без присмотра на скамейке в парке.

Суд приговорил виновного к девяти месяцам в колонии-поселении.

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