Суд отправил брянца в колонию за убийство случайного прохожего

Суд отправил брянца на восемь лет в колонию за убийство случайного прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель областного центра.

Вечером 23 октября 2022 года фигурант возле дома 18 по улице Полесской поссорился с прохожим. Он ударил незнакомого мужчину кулаком по лицу и голове. 46-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и умер.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима.Также он обязал выплатить супруге погибшего 1,7 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.