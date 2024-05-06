Суд отправил брянца в колонию за убийство тестя

Суд отправил на семь лет в колонию брянца забившего пожилого тестя кочергой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сельцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель Сельцо.

В июне 2021 года мужчина у себя дома поссорился с престарелым онкобольным отцом своей жены. Он ударил пенсионера кочергой в живота. От полученной травмы потерпевший через несколько дней умер в больнице.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Суд приговорил его к семи года и двум месяцам в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.