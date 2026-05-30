Происшествия

Суд отправил брянца в колонию за управление мотоциклом в состоянии опьянения

2026, 30 мая 17:56
Суд отправил брянца в колонию за повторное управление мотоциклом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Комаричского района.

26 марта фигуранта за рулём мотоцикла ZONSEN в селе Радогощь остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к восьми месяцам в колонии-поселении. Мотоцикл конфискован и обращен в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.

