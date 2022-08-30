Суд отправил брянца в колонию за взятку инспектору ДПС

43-летний водитель под наркотиками пытался откупиться от полицейских.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель областного центра.

Днём 13 февраля инспекторы ДПС на улице ХХII Съезда КПСС Бежицкого района остановили автомобиль под управлением подозреваемого. По внешним признакам мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Обвиняемый предложил сотрудникам полиции не составлять административный материал и предложил деньги. На сидение машины ГИБДД он положил 150 тысяч рублей. Полицейские от взятки отказались, составили протокол и вызвали следователей.

Ранее мужчина был судим за тяжкое преступление и попался на взятке в период непогашенной судимости.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. 150 тысяч рублей взятки конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.