Суд отправил брянца в колонию за хранение взрывчатки

Суд отправил брянца в колонию на четыре года за хранение взрывчатки и пистолета. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывного устройства. Приговор выслушал 52-летний житель города Клинцы.

С 2008 года в своем жилье и гараже мужчина хранил взрывпакет, снаряженный дымным порохом массой 29,9 грамма, 92 патрона калибра 5,6 мм и самодельный пистолет калибра 5,6 мм. В ноябре 2023 года опасные предметы при обыске изъяли у него сотрудники ФСБ и полиции.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима и 20 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.