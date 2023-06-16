Суд отправил брянского пристава в колонию за взятки

Суд отправил брянского судебного пристава на четыре года в колонию за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказался бывший начальник Бежицкого районного отделения судебных приставов города Брянска.

С февраля по ноябрь 2022 года фигурант получил 430 тысяч рублей за ускорение окончания исполнительного производства в отношении должника и за прекращение исполнительного производства.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.