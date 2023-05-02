Суд отправил на лечение жительницу Клинцов за убийство мужа

Суд отправил в психиатрическую клинику на лечение жительницу Клинцов за убийство супруга. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась 56-летняя жительница города, страдающая хроническим психическим расстройством.

9 октября в своей квартире жилого дома по переулку Урицкого женщина, вооружившись ножом и молотком, напала на 55-летнего супруга. Раненный мужчина попытался убежать, но жена добила его в подъезде. От 10 ножевых ранений и трех ударов молотком по голове потерпевший умер.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой в момент совершения преступления. Суд отправил её на принудительное лечение в стационар специализированного типа.