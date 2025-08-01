Суд отправил сожителей из Клинцов в колонию за торговлю наркотиками

Суд отправил сожителей из Клинцов в колонию на девять лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказались ранее судимая 36-летняя жительница города Клинцы и ее сожителя.

В январе 2025 года сообщники путем сделали 15 «закладок» с запрещённым веществом на территории Клинцов. Они пытались сбыть более 17 граммов наркотического средства МДМА. Преступной деятельности помешали полицейские. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновную к девяти с половиной годам в колонии общего режима, а её сообщника — к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.