Суд отправил в колонию брянца за нападение на супружескую пару. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о пособничестве в причинении вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель Брянского района.

Ранним утром 31 декабря 2023 года пьяный мужчина вместе с 54-летним приятелем проникли в квартиру супружеской пары в посёлке Дарковичи, повредив входную дверь. Сообщник выстрелил из автомата Калашникова, попав потерпевшим в голени. Хозяина квартиры она ударил прикладом оружия и ногой по голове и грудной клетке. Обвиняемый наблюдал за передвижением потерпевших и окружающей обстановкой, закрывал выход из квартиры, угрожал убийством пострадавшему. Потерпевшие стали звать на помощь и сообщники сбежали.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

Производство по уголовному делу в отношении второго мужчины приостановлено судом.