Суд отправил в колонию брянца за нападение с оружием на мужчину

Суд отправил в колонию брянца, расстрелявшего жителя Клинцов из пистолета. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 27-летнего жителя Клинцов.

Утром 28 апреля 2024 года на парковке на улице Александрова в Клинцах в ходе конфликта фигурант мужчина дважды выстрелил в 29-летнего мужчину из травматического пистолета, а затем скрылся. Потерпевший получил проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии общего режима.

Решение не вступило в законную силу.