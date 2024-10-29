Суд отправил в колонию брянца за жестокое убийство

Суд отправил в колонию на 10 лет брянца за жестокое убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 38-летний житель областного центра.

21 августа 2024 года пьяный мужчина жестоко избил хозяина квартиры дома по переулку Литвинова в Брянска. Причиной стал конфликт между девушкой приятеля фигуранта и потерпевшим. От полученных травм хозяин квартиры умер.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.