Суд отправил в колонию двух брянцев за диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Накануне Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о диверсии. Приговор выслушали 24-летний житель Брянска и его 17-летний приятель.

Совершеннолетний фигурант в соцсетях общался с неустановленным лицом, который дал ему инструкцию по поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Юноша привлёк к совершению преступления 17-летнего жителя Брянского района.

В феврале 2024 года совершеннолетний диверсант поджег релейный шкаф в Володарском районе Брянска. Подросток снял происходящее на телефон и наблюдал за обстановкой. Ролик они отправили сообщнику и получили на свои банковские карты по 22500 рублей. 24-летний фигурант готовился совершить поджог еще одного релейного шкафа, но его задержали сотрудники УФСБ России.

В результате диверсии ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 99 тысяч рублей.

Совершеннолетний подсудимый целью своих действий назвал получение денег. Его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Подросток проведёт шесть лет в воспитательной колонии.

Приговоры не вступили в законную силу.