Суд отправил в колонию жителя Новозыбкова за торговлю наркотиками

Суд отправил жителя Новозыбкова на 11 лет в колонию за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушал ранее судимый житель Новозыбкова.

Мужчина через мессенджер договорился с неустановленным правоохранителями человеком о сбыте наркотических средств в Брянске. Фигурант привёз из Москвы более 200 свертков с метадоном. Их он должен был разложить в «закладки» и сообщить сообщнику координаты. Также он передал информацию соучастникам о тайнике с 99 свертками с героином.

Довести преступление до конца ему мужчине не дали сотрудники полиции. Запрещённые вещества изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.