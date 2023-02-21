Суд отправил в колонию жителя Стародуба за сбыт наркотиков

Суд отправил в колонию на восемь с половиной лет жителя Стародуба за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре

Суд города Клинцы рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ в отношении 41-летнего жителя Стародуба. В апреле прошлого года мужчина купил в Московской области и привез в Клинцовский район более 140 грамм метадона. Вместе с сообщником они решили распространять наркотики в городе Клинцы. Но 19 августа фигуранта задержали сотрудники ФСБ и полиции. запрещенное вещество изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил виновному восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.